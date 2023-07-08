Более 40 пожарных тушат возгорание на территории мебельного цеха в Волжском Мебельный цех загорелся в Волгоградской области

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Крупный пожар разгорелся на территории мебельного цеха в городе Волжском Волгоградской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Пламя охватило два тысячи квадратных метров.

Изначально тушением огня занимались более 30 человек и 11 единиц техники, но позже на место происшествия были направлены дополнительны силы. Всего пожар ликвидируют 48 человек и 18 машин. Огнеборцам удалось локализовать пожар.

Ранее на Кузнецовской улице в Петербурге загорелся детский сад. По неподтвержденным данным, внутри здания учреждения шел ремонт. Информации о пострадавших не поступало.

Также сообщалось, что шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области. Еще два человека пострадали. Взрыв прогремел во время демонтажа технического трубопровода на территории завода, однако возгорания не было.

Еще один взрыв произошел 6 июля в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве. Один человек получил ранение. Все произошло в лабораторном корпусе здания. Пострадавшего увезли в больницу с химическими ожогами, а по информации Telegram-канала Baza, причиной взрыва стала «неудачная химическая реакция».