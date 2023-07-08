В Петербурге загорелся детский сад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кузнецовской улице в Петербурге произошло возгорание в детском садике, передает Telegram-канал «78». По неподтвержденным данным, внутри помещения шел ремонт.

Канал отмечает, что информации о пострадавших не поступало.

7 июля шесть человек погибли в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области. Еще два человека пострадали.

6 июля в центре Москвы загорелся ресторан «Пушкинъ». Пожарные прибыли на место, на кровле трехэтажного здания происходило открытое горение, которое было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Ранее на севере Москвы произошел пожар в бизнес-центре «Ямская-Сити». Загорание наблюдалось на втором этаже, прибывшие на место спасатели провели эвакуацию людей из четырехэтажного здания. Несколько человек пострадали.

До этого пожар произошел в жилой пятиэтажке в районе Филевский Парк на западе Москвы. По предварительным данным, у одного из жильцов взорвался телевизор, хозяин квартиры, несмотря на парализованными ноги, добрался до окна и позвал на помощь, соседи помогли ему выбраться. По словам очевидцев, огонь впоследствии распространился на несколько этажей.