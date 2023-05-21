Более 100 снарядов выпустили по Белгородской области за прошедшие сутки Гладков: по 15 населенным пунктам Белгородской области выпущено более 100 снарядов

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

20 мая по 15 населенным пунктам Белгородской области было выпущено более 100 снарядов, в том числе артиллерийские и минометные, а также ракеты РСЗО, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, один человек получил минно-взрывную травму правой ноги, его госпитализировали. Он отметил, что теперь будет регулярно публиковать дайджест обстрелов за сутки.

В последнее время вижу очень много публикуется, в том числе и в федеральных Telegram-каналах, непроверенной информации по обстрелам Белгородской области. Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки, — написал он.

Белгородская область регулярно становится объектом атак со стороны ВСУ. Так, 20 мая Вячеслав Гладков рассказал, что саперам удалось обезвредить снаряд, который упал на частный дом в селе Архангельском и не разорвался. Также он сообщил еще об одном снаряде ВСУ, который был обнаружен в селе Шамино при проведении полевых работ, саперы решили ликвидировать его на месте. По словам губернатора, пострадавших в обоих случаях не было.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи села Антоновка Белгородской области. По информации канала, после падения дрона загорелась трава, общая площадь пожара составила около 100 кв. м. По данным Baza, инцидент произошел вечером 19 мая недалеко от Антоновки. Авторы утверждали, что большой самолетный дрон был запущен со стороны Украины.