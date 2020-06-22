Блогер Варламов осудил ГИБДД за ужасающий щит на дороге в Красноярске

https://static.news.ru/photo/690b0126-b487-11ea-b1fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: gibdd24/vk.com

На улице Калинина в Красноярске установлен ужасающий информационный щит. На нём написано: «Здесь уже сбито восемь человек. Не будь следующим!» и изображено соответствующее количество перечёркнутых красным знаков с фигурками людей. На этот щит обратил внимание блогер-урбанист Илья Варламов.

Он высказался с критикой в адрес красноярских сотрудников ГИБДД за установку такого указателя, который уже напугал немало местных жителей. По словам блогера, щит стоит не по ГОСТу. И это притом, что людям, которые выказывают своё возмущение относительно того или иного указателя, в инспекции отвечают как раз со ссылкой на нормативы.

Варламов подчеркнул, что на улице Калинина городским властям следует переместить поближе друг к другу пешеходные переходы, которых разъединяет довольно большое расстояние, снизить трафик машин и отстроить «островки безопасности». Также блогера заинтересовал следующий вопрос: будут ли знаки с перечёркнутыми «людьми» на щите обновляться, если там кого-то ещё собьют.

Он заметил, что поставить новый указатель или забор, безусловно, проще, чем изменить правила организации дорожного движения. Однако неужели в ГИБДД и правда думают, что проблему с наездами можно решить с помощью ещё одного инфощита? И это с учётом того, что люди готовы лезть через заборы, чтобы не делать «крюк» в поисках другого способа перейти улицу.

Если пешеходы массово готовы рисковать жизнью, чтобы перейти дорогу, значит, в этом месте нужно было предусмотреть переход. Ещё раз, это не проблема пешеходов — это проблема организации дорожного движения, — цитирует Варламова «МК в Красноярске».

Кроме того, отметило блогер, в ГИБДД не уточняют, за какой период на Калинина погибли восемь человек. Данный вопрос является принципиальны, так как по нормативам, если за год на дороге случилось не меньше трёх ДТП с пешеходами, то переход нужно регулировать.

Как ранее писал NEWS.ru, рекламный щит с изображением Дяди Сэма, находящийся в штате Вашингтон, вызвал гнев в США на фоне расовых беспорядков. Его требуют демонтировать.