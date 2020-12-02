Беглов заявил, что в Петербурге могут ужесточить меры по COVID-19

https://static.news.ru/photo/76f2c31e-34b6-11eb-9919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Global Look Press

Ограничительные меры по COVID-19 в Санкт-Петербурге могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится, заявил губернатор Александр Беглов.

Но ещё раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры просто-напросто, — отметил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

Власти Санкт-Петербурга с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря.

Медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. Также в стране за прошедший день полностью выздоровели 26 882 гражданина. Общее число заражённых в РФ достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999.

По данным на утро 2 декабря, за прошедшие сутки COVID-19 заболел 5101 житель Москвы. Также сообщается, что за последние 24 часа в столице выздоровело 6575 граждан. 75 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что темпы производства проходящей третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса планируется увеличить, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.