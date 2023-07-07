Baza сообщила о массовой атаке дронов с бомбами на Курскую область

Telegram-канал Baza сообщает, что 6 июля украинские беспилотники минимум шесть раз атаковали территорию Курской области. По информации канала, суммарно БПЛА сбросили около семи бомб, в результате взрывов никто не пострадал. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, первый случай пролета дрона был зафиксирован 6 июля около 05:00 — украинский беспилотник сбросил две бомбы на электроподстанцию в селе Любимовка. В публикации утверждается, что в 11 часов украинский дрон сбросил взрывчатку около хутора Медвежий. По сведения канала, в 12:30 был атакован поселок Теткино. По данным Baza, в 17:00 там же был вновь замечен дрон, пограничники сбили его из автоматического оружия. Как утверждают авторы, в 18 часов очередной дрон сбросил две бомбы возле Теткино. По данным канала. последняя атака случилась ближе к 21:00 — БПЛА вернулся к электроподстанции в Любимовке и скинул взрывчатку.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.