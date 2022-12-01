Baza: полицейские в регионах не получают пособия по уходу за ребенком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что полицейские в ряде регионов России перестали получать пособия по уходу за ребенком, поскольку у МВД закончились средства, заложенные на эти цели. По информации канала, с такой проблемой столкнулись в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В сообщении Baza говорится, что сложности могут быть связаны с тем, что бюджеты закладываются в начале года, однако летом компенсации повысили, из-за чего, скорее всего, запас средств иссяк. По данным канала, теперь полицейские жалуются, что деньги выдают с длительной задержкой и по частям — с такими трудностями столкнулись уральские сотрудники правоохранительных органов.

В управлении полиции по Санкт-Петербургу подтвердили Baza проблемы с выплатами, начальникам подразделений разослали письмо за подписью заместителя главы ГУ МВД России полковника внутренней службы Алексея Поддубного. Baza опубликовала скан документа, в котором сказано, что силовое ведомство ведет переговоры с Минфином о дополнительном финансировании и что деньги начнут поступать в начале декабря из резервного фонда РФ. Канал обратил внимание на то, что в документе говорится о нехватке средств и на выплаты единовременного пособия при увольнении.

Ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, которым устанавливается единое пособие для беременных и семей с детьми. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей. Размер универсального пособия будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей или трудоспособного населения в зависимости от того, кому оно предназначено.