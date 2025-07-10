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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 05:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 10 июля

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали от ударов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. Среди них — мужчина 1974 года рождения и женщина 1963 года рождения.

По словам Пушилина, оба получили ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Также были повреждены девять жилых домостроений и три частных автомобиля в Ясиноватой и Шахтерске.

«В Никитовском районе Горловки в результате подрыва на мине ПФМ-1 „Лепесток“ ранения средней тяжести получил мужчина 1974 г. р., также пострадала женщина 1963 г. р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены девять жилых домостроений и три частных автомобиля в Ясиноватой и Шахтерске. Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — сказано в заявлении.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате воздушного удара пострадала мирная жительница.

Женщину оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор подчеркнул, что власти региона продолжают следить за ситуацией и принимать меры для безопасности жителей.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

По данным SHOT, работают силы противовоздушной обороны по отражению украинских беспилотников. Также канал уточнил, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

В результате атаки ВСУ на городской пляж Курска погибли три человека, а число раненых возросло до шести, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

«В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — написал он.

В результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали два человека, в том числе 14-летний подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, оперативные службы работают на месте, уточняются последствия обстрела.

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них — 14-летний ребенок», — говорится в сообщении.

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