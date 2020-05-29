Анализ на антитела к коронавирусу в Москве готовится три дня

https://static.news.ru/photo/e3e3cd3c-a1a5-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции у всех москвичей появилась с 27 мая. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, его результат становится доступен через три дня в электронной медкарте пациента.

Мы сделали так, чтобы наши лаборанты быстро смогли обработать такой поток информации, чтобы в течение трёх суток результаты анализов на антитела были доступны в медицинской карте онлайн, — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, с 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет, или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19. Записаться на прохождение теста можно только дистанционно, предварительная запись открыта на 14 дней вперёд. Планируется, что в Москве ежедневно будет проводиться до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.