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Глава Крыма Сергей Аксёнов иронично отнёсся к распространяемым в различных Telegram-каналах слухах, согласно которым он после следующих покинет свой пост и уйдёт работать в Государственную думу.

По его словам, менять место работы он «сегодня не собирался». Аксёнов в ироничном ключе заметил, что не знает, как обсуждаемая ситуация будет развиваться дальше.

Как отметил глава Крыма, подобные слухи появляются уже не в первый раз. Он подчеркнул, что его «снимают» с должности всё время, пока он руководит регионом.

Я останусь на своём посту до тех пор, пока буду нужен на нём президенту, — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Крыма назвал криком беспомощности санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почётного консула.

Он добавил, что правительству Украины чужды проявления самостоятельности и суверенности в международной политической жизни, с «лёгкой руки своих западных хозяев».