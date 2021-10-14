Адъютанты вернутся к президенту

Пять лет назад в кадровой губернаторской политике случилась малая революция. Решением президента статус врио глав сразу нескольких регионов получили в прошлом не просто сотрудники ФСО, но президентские так называемые адъютанты, то есть офицеры, которые день за днем работают рядом с главой государства. Некоторые уже получали к тому времени иные крупные назначение. Как, например, Алексей Дюмин, который послужил и в ранге заместителя министра обороны. Но, в целом, появление такого губернаторского десанта было весьма показательно, учитывая, что речь шла о людях, к которым президент явно испытывал личное доверие.

Но с тех пор аналитики ждали быстрого возвращения «сосланных» в провинцию специалистов широкого профиля в Москву с серьезным повышением. Более того, до последнего предполагали, что тульский губернатор Алексей Дюмин не станет вновь баллотироваться и вернётся в столицу. Он даже предпочёл не играть роль «паровоза», перепоручив возглавить предвыборный региональный список ЕР главе местного закса. Но, как мы видим, 19 сентября он был переизбран на новый срок, а первым из Ярославля отозвали Дмитрия Миронова, который в ранге помощника президента по кадровым вопросам станет курировать назначения, прежде всего, в силовом блоке.

Алексей Дюмин gubernator.tularegion.ru

Весьма характерно, что он заменил Анатолия Серышева, получившего назначение полпреда Сибирского федерального округа. В таком кадровом решении просматривается развитие планов создания в Сибири точек роста за счёт развития городов – миллионников. Очевидно, что опытный жёсткий силовик должен будет максимально эффективно пресечь коррупцию, которой чреваты триллионные сибирские инвестиции и на фоне которых воровство вокруг стройки космодрома «Восточный» покажется детским лепетом.

Не исключено, что, поскольку Серышев, служивший в Карелии, считался как бы выдвиженцем главы Совбеза Николая Патрушева, то приход на его место близкого президенту Миронова означает создание дополнительного противовеса в силовых верхах. Тем более, что в последнее время немало было сказано о возможности нового реформирования силового блока и даже чистки рядов в преддверии дальней трансформации политической системы. А любая революция, говорил еще Талейран, это тысячи новых вакансий.

Можно только гадать на тему: станет ли перевод в Москву Дмитрия Миронова первой ласточкой общего сбора бывших президентских адъютантов. Напомним, что Евгений Зиничев, недолго возглавлявший Калининградский анклав, недавно трагически погиб. Но в Астрахани продолжает работать Игорь Бабушкин, в Туле — Алексей Дюмин. И к опыту чисто силовому они добавили еще и хозяйственный. Притом, что Дюмин, как мы помним, был замминистра обороны, а Миронов — заместителем главы МВД.

Понятно, что только от одного человека зависит, вернутся ли они в столицу на ведущие силовые позиции. Тем более, что в последнее время активно обсуждается перспектива появления и поста вице-премьера, курирующего в правительстве силовиков. А эта позиция может при определённых обстоятельствах оказаться ключевой. И тем более, на неё может быть назначен только человек, которому президент доверял прикрывать свою спину. Во всяком случае, объявленные перемещения по силовой вертикали явно не последние.

Того же Миронова уже сватают в главный кабинет МВД. Впрочем, такие вбросы не редкость в период серьёзных трансформаций. Не так давно роль потенциального преемника Колокольцева примеряли на Серышева.