Администратор компьютерного клуба изнасиловал двух девочек Mash Batash: в Уфе сотрудник компьютерного клуба изнасиловал двух школьниц

В Уфе 18-летнего администратора компьютерного клуба задержали по подозрению в изнасиловании двух девочек, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, пострадавшим 13 и 15 лет.

Как передает канал, школьницы иногда приходили в компьютерный клуб, который находится на улице Космонавтов. Там в начале июня работник заведения надругался над семиклассницей, другую девочку он изнасиловал в том же месяце. По данным канала, школьницы были незнакомы. В настоящее время сотрудника клуба поместили в СИЗО. Следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в серии изнасилований девочек. Задержанный надругался как минимум над тремя школьницами в период с 2017 по 2023 год. Злоумышленник знакомился с жертвами в социальных сетях, после чего приглашал в свою квартиру и совращал. Возраст пострадавших девочек составляет 14, 15 и 16 лет. Сотрудники Следственного комитета не исключают, что на счету маньяка может быть больше жертв.

Под Хабаровском ранее педофил изнасиловал двух сестер в заброшенном гараже. Пострадавшим восемь и девять лет. Мужчину объявили в розыск, ему грозит до 20 лет лишения свободы.