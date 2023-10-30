Под Хабаровском педофил изнасиловал двух сестер в гараже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хабаровском крае ищут мужчину, который изнасиловал двух сестер в возрасте восьми и девяти лет в заброшенном гараже в селе Ильинка, сообщает Telegram-канал SHOT. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По данным канала, не исключено, что сестры — не единственные жертвы педофила. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас полицейские пытаются составить фоторобот мужчины.

Ранее в подмосковном Подольске был арестован местный житель, который надругался над 11-летней девочкой. На допросе он сначала настаивал, что не причастен к преступлению, но в итоге во всем признался. Он рассказал, что предложил девочке 1000 рублей за интимную услугу, и та согласилась. Сначала они пошли домой к несовершеннолетней, но там была ее сестра. В итоге они отправились на территорию заброшенной больницы.

До этого в Москве задержали ранее судимого педофила, который домогался мальчиков в столичной подземке. За похожее преступление мужчина был осужден в 2009 году, когда был пойман «охотниками на педофилов». При этом он должен был отбывать наказание до 2025 года, но вышел по УДО. Участвовавший в поимке педофила активист Алексей Родин возмутился, что преступнику позволили выйти на волю.