600 жителей Курской области остались без света из-за обстрелов ВСУ Старовойт: около 600 жителей Курской области остались без света из-за обстрелов ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские военные обстреляли поселки Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, при атаке была задета линия электропередачи, около 600 жителей населенных пунктов остались без света. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Сегодня утром ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света. К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады, — написал Старовойт.

11 мая SHOT сообщал, что на трассе недалеко от Железногорска Курской области упал беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

10 мая Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ попытался атаковать воинскую часть в Курской области. Силами ПВО он был сбит и упал у недействующего склада хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.