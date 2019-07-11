https://static.news.ru/photo/c3b321c8-a3d3-11e9-95d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Житель Челябинска требовал предоставить ему автомобиль. Он заявил, что, в противном случае, нанесёт увечья своему сыну-младенцу.

Инцидент произошёл 10 июля в Металлургическом районе города. По данным URA.RU , в этот момент мужчина был пьян. Сына он держал в руках над головой. Местный житель предложил ему ключи от своей машины. В момент их передачи дебошира удалось задержать.

Сейчас он находится в полиции. Проводится проверка, решается вопрос о привлечении его к ответственности. Против мужчины могут выдвинуть обвинение по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

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