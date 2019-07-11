Житель Челябинска требовал предоставить ему автомобиль. Он заявил, что, в противном случае, нанесёт увечья своему сыну-младенцу.
Инцидент произошёл 10 июля в Металлургическом районе города. По данным
Сейчас он находится в полиции. Проводится проверка, решается вопрос о привлечении его к ответственности. Против мужчины могут выдвинуть обвинение по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Ранее News.ru писал о том, что пятилетний Давид Жуковский из России пропал в Польше после того, как его забрал отец.