Пятилетний Давид Жуковский пропал в Польше после того, как его забрал отец.
Польская полиция сообщает, что 10 июля из населённого пункта Гроджиск Мазовецкий мальчика забрал отец и увёз в неизвестном направлении. Через четыре часа его обнаружили на железнодорожном переезде. Мужчина попал под поезд и погиб, а Давид куда-то пропал. Их машину нашли в трёх километрах от тела отца.
Поисками мальчика занимаются несколько сотен полицейских и пожарных и служебные собаки. Задействован вертолёт. В российском посольстве заявили, что контакт с правоохранительными органами Польши по этому вопросу поддерживается постоянно.
Ранее News.ru писал о том, что две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. На этом настаивал её брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».