https://static.news.ru/photo/5dc3c2f0-a3ce-11e9-b06a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Пятилетний Давид Жуковский пропал в Польше после того, как его забрал отец.

Польская полиция сообщает, что 10 июля из населённого пункта Гроджиск Мазовецкий мальчика забрал отец и увёз в неизвестном направлении. Через четыре часа его обнаружили на железнодорожном переезде. Мужчина попал под поезд и погиб, а Давид куда-то пропал. Их машину нашли в трёх километрах от тела отца.

Поисками мальчика занимаются несколько сотен полицейских и пожарных и служебные собаки. Задействован вертолёт. В российском посольстве заявили, что контакт с правоохранительными органами Польши по этому вопросу поддерживается постоянно.

Ранее News.ru писал о том, что две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. На этом настаивал её брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».