https://static.news.ru/photo/63e5e06a-a3c3-11e9-9519-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrea Panegrossi.Lapre/Global Look Press

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди. На этом настаивал её брат, у которого спустя 35 лет появилась информация, что его сестра может быть похоронена в «могиле ангела».

По предположению семьи Орланди и её адвоката, в могилах могут находиться останки пропавшей без вести Эмануэлы Орланди, — сообщает VatikanNews.

Согласие на эту процедуру дал суд Ватикана, в ней принимают участие около двадцати человек. В «могила ангела» похоронена принцесса София фон Гогенлоэ, умершая в 1836 году, в соседней — принцесса Карлотта Федерика Мекленбургская, скончавшаяся в 1840 году. Если там будут обнаружены кости, принадлежащие не только им, анализ ДНК может занять до двух месяцев.

«Дело Орланди» вызвало большой общественный резонанс. 22 июня 1983 года Эмануэла, отец которой был подданным Ватикана, позвонила сестре и сообщила, что получила выгодное предложение по рекламе косметики, после этого никаких известий о ней уже не поступало. В расследовании этого нашумевшего дела участвовали не только правоохранители Италии, но и различные спецслужбы.

Как писал News.ru, тело 12-летней девочки было обнаружено на берегу Балтийского моря на территории национального парка «Куршская коса». Ребёнок пропал на пляже в Зеленоградске Калининградской области в конце июня. Труп нашли волонтёры, которые участвовали в поисковой операции вместе с сотрудниками МЧС России и полицейскими. В ходе мероприятий обследовали 10 кв. км акватории и 15 кв. км береговой линии.