Тело 12-летней девочки было обнаружено на берегу Балтийского моря на территории национального парка «Куршская коса». Ребёнок пропал на пляже в Зеленоградске Калининградской области в конце июня.
Труп нашли волонтёры, которые участвовали в поисковой операции вместе с сотрудниками МЧС России и полицейскими. В ходе мероприятий было обследовано 10 кв. км акватории и 15 кв. км береговой линии.
Ребёнок пропал 30 июня во время отдыха с семьёй. Она ушла купаться и исчезла из поля зрения родственников. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти, передаёт
Ранее News.ru писал, что с 13 до 11 человек сократилось число пропавших без вести людей в Иркутской области, оказавшейся в зоне бедствия из-за сильного наводнения. Об этом сообщили в региональном МЧС.