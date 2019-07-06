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Тело 12-летней девочки было обнаружено на берегу Балтийского моря на территории национального парка «Куршская коса». Ребёнок пропал на пляже в Зеленоградске Калининградской области в конце июня.

Труп нашли волонтёры, которые участвовали в поисковой операции вместе с сотрудниками МЧС России и полицейскими. В ходе мероприятий было обследовано 10 кв. км акватории и 15 кв. км береговой линии.

Ребёнок пропал 30 июня во время отдыха с семьёй. Она ушла купаться и исчезла из поля зрения родственников. Следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что с 13 до 11 человек сократилось число пропавших без вести людей в Иркутской области, оказавшейся в зоне бедствия из-за сильного наводнения. Об этом сообщили в региональном МЧС.