В Москве состоится инвестиционный форум Investment Leaders

Фото: investment_leaders/vk.com

В отеле «Москва Марриотт Новый Арбат» 12 ноября состоится ежегодный инвестиционный форум Investment Leaders. В ходе мероприятия более 80 профессионалов из банковской, инвестиционной и государственной сфер выступят перед участниками с анализом макро- и микроэкономической ситуации, приведут самые актуальные прогнозы и ответят на волнующие аудиторию вопросы. На форуме будут организованы пять параллельных сессий об инструментах инвестирования, инвестициях в перспективу, альтернативных способах сохранения и приумножения капитала и вложениях в метавселенные. Секция, посвященная рынку облигаций, будет организована Ассоциацией владельцев облигаций (АВО).

Фото: Пресс-служба Форума Investment Leaders Фото: Пресс-служба Форума Investment Leaders

2022 год не перестает нас удивлять. Рынок после летнего подъема переживает очередную проверку на прочность. <...> Это делает предстоящее мероприятие еще более актуальным — проблема поиска правильной и взвешенной реакции на новые вызовы становится острее для каждого инвестора, каждого участника рынка, — заявил председатель АВО Алексей Афонин.

К посещению также будут доступны залы «Рынок акций и паев. Игра на понижение», «Инвестиции в бизнес. Империя соблазна» и «Инвестиции компаний. Как это делается в России».

Фонд Росконгресс ранее сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14–17 июня 2023 года. Ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков отметил, что ПМЭФ является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.