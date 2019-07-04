В непосредственной близости от границ России в четверг, 4 июля, американские морпехи устроили показательные боевые стрельбы в рамках учений Sea Breeze-2019. При этом Пентагон отказывается проводить вполне очевидные параллели. Американцы в упор не замечают за собой того, что с не менее подчёркнутым азартом приписывают российским военным. Причём не только они.

На секунду представим себе, что начали бы трубить буквально на каждом углу не только вечно возбуждённые на тему «агрессивная Россия» политики и военные в Вашингтоне, но и львиная доля европейских политиков, если бы Минобороны РФ решило провести боевые стрельбы у границ США, к примеру, в Мексике? Ранее они уже впадали в крайнюю степень ужаса от нескольких боевых российских самолётов, которые залетали в гости в Венесуэлу. А это, к слову, более трёх тысяч километров от границ США.

Если же наши морпехи постреляли бы на каком-нибудь мексиканском полигоне, в Вашингтоне, без сомнения, кто-нибудь из генералов объявил бы полную боевую готовность под отчаянные крики: «Русские идут!» Что же касается западной прессы, то тут фантазия будет явно бить через край.

За конкретными примерами далеко ходить не надо. Вспомним осень 2017 года. С 14 до 20 сентября на территории России и Белоруссии проходили совместные учения «Запад-2017». Согласно заявлению Министерства обороны России, они носили «сугубо оборонительный характер».

General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Вот что говорили на Западе в те «горячие» для натовцев дни. Командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что учения «Запад» могут быть «троянским конём», который позволит Москве перебросить в Белоруссию свои войска и технику, а затем их там оставить. «Надеюсь, мы справимся, Россия закончит эти маневры, и никакой эскалации не будет», — добавил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, прямо назвала «Запад-2017» «демонстрацией силы» со стороны Москвы. И это об учениях, которые Россия и Белоруссия проводили на своей территории.

А тут американцы при поддержке кораблей и авиационной техники Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии решили «побряцать» своим оружием в северо-западной части Чёрного моря. То есть в непосредственной близости от крымского берега. Где США, а где Чёрное море?

Что думать России на этот счет? Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко считает, что украинско-американские учения больше напоминают «заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой». При этом, как сообщает РИА Новости, депутат особо подчеркнул, что сейчас агрессия стран НАТО нарастает, но в случае необходимости России есть чем ответить на возможные провокации.

Действительно, есть чем. 4 июля, по данным «Интерфакса», в Крыму российские военные провели свои учения по уничтожению ракет условного противника.

Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей, — сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулёв. — Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, при этом были заданы различные параметры скорости полёта и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчётам поражение целей.

По его словам, в ходе учения военнослужащие РФ успешно обнаружили, сопроводили и уничтожили крылатые ракеты условного противника. Спокойно и без театральной истерии!