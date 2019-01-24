Клинцевич спрогнозировал разрыв сотрудничества с Венесуэлой

https://news.ru/storage/news/d5e13869c6e04dbda116e2aa78b7656f/e557719c-de4e-4d1a-9763-3b17ffcf6d59_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Франц Клинцевич

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы может быть свернуто. Это случится, если в стране произойдёт госпереворот при поддержке США.

«США используют террористические способы для смены власти в Венесуэле и появления там угодного США марионеточного правительства. Если это будет осуществлено, то ВТС будет свернуто», — приводит РИА Новости слова сенатора.

23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу. Вскоре после того, как США признали его полномочия, действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Госдепартамент ответил, что Вашингтон не признаёт режим Мадуро, а значит, у него нет подобных полномочий, писал News.ru.

Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.