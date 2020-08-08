Жириновский выразил солидарность с протестующими в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6fc0bd80-daa2-11ea-9cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Российский парламентарий Владимир Жириновский выразил солидарность с участниками акций протеста в Белорусии и задержанными там журналистами.

Лидер либерал-демократов подчеркнул, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял доверие своего народа, и предрёк ему судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом он заявил в своём микроблоге.

Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего с грубо задержанными журналистами «Дождя». Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича, — написал Жириновский.

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В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Как писал NEWS.ru ранее, российский политолог Глеб Павловский оценил вероятность революции в Белоруссии.