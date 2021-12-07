В МИД России ответили на обвинения в невыполнении минских договорённостей

Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, так как таких обязательств просто не существует. Киев стремится использовать сам факт ухода от Минских соглашений, чтобы удержать ЕС на позициях антироссийских санкций. Это очень нравится украинскому президенту Владимиру Зеленскому, он постоянно об этом говорит, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчёт того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из минских договорённостей, попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств не существует, — отметил Грушко.

Политик также подчеркнул, что Украина будет продолжать удерживать фокус натовской активности на восточном фланге. Киев хочет ещё больше «залезть» под внешнее управление, чтобы «большие кураторы» взяли на себя часть её ответственности за неисполнение фундаментальных обязательств.

По мнению Грушко, рано или поздно западные политики должны принудить Киев к выполнению минских договорённостей. Данные соглашения — единственный способ урегулировать гражданский конфликт в Донбассе и сохранить европейскую безопасность.

Все понимают, что надёжное политическое решение может быть найдено только за столом переговоров. <...> Мы будем придерживаться именно этой — спокойной, твёрдой — позиции, — сообщил Грушко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ хочет провала минских договорённостей, что развязало бы ей руки и обеспечило свободу действий. Министр отметил, что Киев не намерен давать Москве подобную возможность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании ситуации в Донбассе не может быть речи. Россия не является стороной данного конфликта, его участниками являются Киев и представители самопровозглашённых республик. Так дипломат прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.