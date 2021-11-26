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На Украине обвинили РФ в желании «провалить» минские договорённости

Глава МИД Украины обвинил Россию в желании «провалить» минские договорённости
04:56, 28 ноября 2021
На Украине обвинили РФ в желании «провалить» минские договорённости Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Россия хочет провала минских договорённостей, который развязал бы ей руки и обеспечил свободу действий. Об этом заявил в интервью изданию немецкому изданию Die Zeit министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что Киев не намерен давать Москве подобную возможность.

Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь, — сказал Кулеба.

Про словам дипломата, Украина никогда не нарушала соглашений и «лучше минских соглашений ничего нет».

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Кулеба заявил, что Москва тормозит переговоры в «нормандском формате».

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