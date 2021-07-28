Захарова высмеяла «страшилки» британского МИД о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла список рекомендаций по безопасности для британских подданных, планирующих визит в Россию. В беседе с изданием «ПолитРоссия» она отметила, что во многих странах британцам будет безопаснее, чем у себя дома.

Захарова напомнила Великобритании, что после поражения сборной Англии по футболу фанаты устроили настоящие уличные погромы, поразившие весь мир.

После зверства, которое было устроено подданными Её Величества после футбольного матча в столице Великобритании в рамках ЧЕ, странно слышать от Лондона какие-либо предупреждения о посещении британцами других стран — им во многих странах будет безопаснее, чем дома, — заметила она.

Как сообщалось, МИД Великобритании опубликовал на портале британского правительства перечень советов для планирующих поездку в Россию. В список вошли помимо стандартных рекомендаций предостережения о всплеске радиации на Каширском шоссе и боевиках, которые «скорее всего, попытаются совершить теракты». Также утверждалось, что в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах пройдут политические акции и туристам следует держаться от них подальше.

В день игры сборных Италии и Англии на стадионе «Уэмбли» полиция Лондона сообщила о более чем 130 задержанных фанатах и о 19 раненых полицейских. Тогда Захарова напомнила властям Британии, что перед мундиалем в России они пугали своих болельщиков «русскими футбольными хулиганами».