https://static.news.ru/photo/e6c8fee6-50d8-11ea-adf9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призывы остановить русофобский крен в повестке ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности были услышаны. Однако теперь в ней наблюдается антикитайский уклон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала это «удивительным, но одновременно и печальным» фактом, отметив, что призывы были услышаны неправильно.

Они [мировые лидеры, представители государственных внешнеполитических структур, а также международных организаций. — NEWS.ru] квалифицировали эту страну как угрозу всему человечеству. Они сказали о том, что политика Китая — это вызов XXI века, — сказала Захарова в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Она высказала опасения, что прозвучавшие на Мюнхенской конференции заявления свидетельствуют о возрождении «новых колониальных подходов» со стороны Запада, где уже не считают зазорным делить людей и страны на тех, кто достоин сочувствия, поддержки и в отношении которых принимаются «правочеловеческие документы, заявления, декларации», и на тех, «кому не надо высказывать сочувствие, кто не требует поддержки в сложный момент».

Захарова напомнила, что Китай противостоит эпидемии, вызванной новым коронавирусом, и пытается предотвратить её распространение.

Разве эти люди не требуют и не заслуживают того, чтобы в том числе в своих выступлениях на Мюнхенской конференции лидеры, главы государств сказали о своей поддержке в этот сложный момент огромной стране и, не побоюсь этого слова, великому народу? <...> Ни слова об этом, — посетовала Захарова.

По её словам, об этом заявила только российская делегация. Все остальные были «вовлечены в изучение так называемого феномена Украины», отметила она.

По состоянию на утро 16 февраля от вируса COVID-19 скончались более 1,6 тысячи человек. Общее количество заражённых составило около 70 тысяч, более 9,5 тысячи выздоровели.

Как писал NEWS.ru, в Китае запустили в производство первое лекарство, которое может оказаться потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.