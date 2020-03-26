Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям страны объявил недельные каникулы для всей России, перенёс на неопределённый срок день голосования за поправки в Конституцию РФ и дал гарантии для обычных людей, оказавшихся в непростых социально-экономических условиях. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, главные вопросы вызвала экономическая часть обращения, особенно в части исполнения всех предложенных социальных мер правительством.

Решение по проведению всенародного голосования за поправки в Конституцию, запланированного на 22 апреля, до конца оставалось в тайне. Сегодня, наконец, было озвучено, что мероприятие в связи с пандемией COVID-19 перенесено на неопределённый срок. По мнению источников NEWS.ru, это может быть и май, и даже летний период.

Как только медики заявят о стабилизации ситуации с эпидемией, определится и дата голосования, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Путин в тренде

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с NEWS.ru назвал обращение Путина уникальным для России.

С точки зрения поведения глав других государств можно сказать, что Владимир Путин оказался в общемировом тренде. Ранее с аналогичными заявлениями выступал и Дональд Трамп, и ряд европейских лидеров. Главы государств и наций стараются успокоить панику. Кроме того, сегодня президент коснулся не только борьбы с вирусом, но и дал посыл новой архитектуре российской экономики и политики. Думаю, это обращение на длительный срок, а не на ближайшие несколько месяцев. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, российский президент демонстрирует спокойствие и уверенность в возможности нашего государства сделать всё необходимое для предотвращения негативных сценариев развития ситуации с коронавирусом.

Важнейшим отличием от позиции западных политиков в выступлении главы нашего государства прозвучал акцент на поддержку всех категорий населения в социально-экономическом плане. Таких беспрецедентных социальных и налоговых мер, которые инициировал сегодня лидер России, не вводят нигде, даже в странах, которые отличает более высокий уровень экономики, — подчеркнул парламентарий.

Владимир Путин kremlin.ru

В свою очередь политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что поручения и заявления Путина носят социальный характер, но многое зависит от того, как их исполнит правительство.

Владимир Владимирович сегодня озвучил беспрецедентную поддержку не только населению, но и работодателям, о чём в тех же США речи не было. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Хватит ли денег?

Сенсации в экономическом блоке выступления Путина не произошло. Российский лидер лишь повторил некоторые инициативы, с которыми к нему обращался бизнес. На чём же сделал акцент президент?

Глава государства заявил, что российская экономика, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление, что может стать причиной повсеместной потери людьми работы. В связи с этим Путин призвал сохранить устойчивую работу малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем серьёзные социальные обязательства, объявленные президентом России, требуют дополнительных средств, которые в условиях серьёзных экономических трудностей придётся ещё изыскать исполнительной власти. Впрочем, опрошенные NEWS.ru экономисты указывают, что ещё ни разу инициативы главы государства не сталкивались со сложностями финансирования.

По мнению политолога и экономиста Александра Шатилова, средства будут выделены не только из резервного фонда, но и из других, закрытых источников.

Инициативы Путина щадящие по отношению к малому и среднему бизнесу на фоне того, как в Европе никто особо с ним не церемонится. Кроме того, посыл президента уникален в том плане, что в мире ещё никто не использовал формат длинных внеплановых выходных в качестве антикризисных мер. При этом власти не станут сокращать праздничные дни в том же мае или в январе 2021 года, чтобы восполнить трудовые будни россиян. Это ведь вынужденная мера, если хотите — запретительная, которая будет принята вместе с реализацией повышенных социальных гарантий, — пояснил политолог.

В экспертном сообществе также отмечают, что преференции, полученные от социальных мер и сэкономленных средств, необходимых для массового лечения от коронавируса по всей стране, безусловно, будут выше, чем недельные каникулы. Кроме того, часть работодателей, указывают экономисты, в любом случае оставят удалённый формат работы для решения оперативных и тактических задач.

С другой стороны, рубль же лишь усилил своё снижение на фоне «антикоронавирусного» обращения Путина. Российскую валюту противокризисные меры президента не волнуют, в фокусе — волатильность нефти Brent, которая, по слухам, на физическом рынке уже торгуется по $8–10 за баррель.