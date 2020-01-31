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В Польше снова заговорили о репарациях от России. На этот раз заместитель главы польского МИД Павел Яблонский заявил о безоговорочном праве Варшавы на получение подобных выплат.

В интервью Radio Zet он подчеркнул , что Россия должна возместить ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Эту тему, по мнению дипломата, нужно поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

Ранее глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, однако политик выразил сомнение в том, что нынешнее поколение «доживёт до того, как Москва примет свою ответственность», писал NEWS.ru.