В Польше снова заговорили о репарациях от России. На этот раз заместитель главы польского МИД Павел Яблонский заявил о безоговорочном праве Варшавы на получение подобных выплат.
В интервью Radio Zet он
Ранее глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, однако политик выразил сомнение в том, что нынешнее поколение «доживёт до того, как Москва примет свою ответственность», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен