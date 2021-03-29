В Кремле надеются избежать полной блокировки иностранных онлайн-платформ

https://static.news.ru/photo/98fc9986-911c-11eb-9cce-96000091f725_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никто не хочет полного запрета иностранных онлайн-платформ, поэтому в Кремле надеются, что до ультимативной блокировки дело не дойдёт. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением, что соцсеть Twitter может быть заблокирована в России в течение месяца, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию. В частности, сервис обвиняют в распространении детской порнографии. Кроме того, в Twitter заблокировали несколько отечественных аккаунтов.

По поводу последнего пункта Песков подчеркнул, что если компания заявит в общении с западными коллегами, что не собирается заниматься политикой, а просто хочет вести бизнес, то проблем не будет. Относительно блокировки зарубежный онлайн-платформ пресс-секретарь президент сказал, что надеется на обнаружения путей решения конфликта.

Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдём, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно, — заявил представитель Кремля в интервью «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что пользователи не смогут обойти блокировку соцсети Twitter в России. По его словам, на текущий день власти страны способны эффективно ограничить доступ к интернет-ресурсу.