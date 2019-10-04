https://static.news.ru/photo/856323fc-e742-11e9-a532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что будет приветствовать решение возобновить авиаперелёты между Россией и Грузией.

Политик считает заявление со стороны грузинского МИДа очень важным.

К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами, — передаёт его слова RT.

Он также отметил важность смены риторики для решения сложившейся ситуации.

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 октября ответил на вопрос журналистов о том, когда стоит ожидать возобновления авиаперелётов между РФ и Грузией.