Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что будет приветствовать решение возобновить авиаперелёты между Россией и Грузией.
Политик считает заявление со стороны грузинского МИДа очень важным.
К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами, — передаёт его слова RT.
Он также отметил важность смены риторики для решения сложившейся ситуации.
Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию.
Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 октября ответил на вопрос журналистов о том, когда стоит ожидать возобновления авиаперелётов между РФ и Грузией.
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