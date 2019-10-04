https://static.news.ru/photo/d083d598-e68e-11e9-9a67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Zvereva/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 октября ответил на вопрос журналистов о том, когда стоит ожидать возобновления авиаперелётов между РФ и Грузией.

Он заявил, что подходящий для этого момент должен быть зафиксирован обеими сторонами. По словам представителя Кремля, ситуация возобновления авиасообщения между государствами будет возможна при очевидности невозвращения в агрессивное русло.

Ну, можно констатировать, что какие-то первые примеры общения — вы знаете о встрече двух министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно, — это позитивный факт. Он, вместе с тем, был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии, — передаёт слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в настоящее время необходимо набраться терпения, а когда подходящий для возобновления перелётов момент возникнет — зафиксировать его.

Ранее, как писал News.ru, Песков заявил в разговоре с журналистами, что Соединённые Штаты Америки в отношении остального мира ведут постоянную и непрекращающуюся медийную атаку. При этом он уточнил, что Кремль не занимается фиксацией усиления медиа-атаки со стороны Штатов.