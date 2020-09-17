Украина отменила запрет на въезд рэперу Басте

https://static.news.ru/photo/55468a96-f8f4-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/basta

Министерство культуры Украины исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российского рэпера Басту (Василия Вакуленко). Решение было принято на основании обращения Службы безопасности.

31 августа в министерство поступило письмо Службы безопасности о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом «Баста»). Соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключён из перечня, - говорится в сообщении министерства культуры.

В ведомстве добавили, что процедура осуществляется автоматически, «ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать включать или не включать в списки министерство не наделено».

Баста в указанный перечень попал в 2018 году из-за посещения Крыма. В списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, уже более 140 россиян. Среди них: Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Лев Лещенко. Ранее запрет на посещение Украины сняли с Екатерины Варнавы из Comedy Woman.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее сенатор от Крыма заявил, что главной причиной выхода региона из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, писал NEWS.ru.