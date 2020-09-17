Украина отменила запрет на въезд рэперу Басте

Министерство культуры Украины исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российского рэпера Басту (Василия Вакуленко). Решение было принято на основании обращения Службы безопасности.
31 августа в министерство поступило письмо Службы безопасности о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом «Баста»). Соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключён из перечня, - говорится в сообщении министерства культуры.
В ведомстве добавили, что процедура осуществляется автоматически, «ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать включать или не включать в списки министерство не наделено».
Баста в указанный перечень
Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.
Ранее сенатор от Крыма заявил, что главной причиной выхода региона из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, писал NEWS.ru.
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