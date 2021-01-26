Страны «Большой семёрки» призвали освободить Навального

https://static.news.ru/photo/d5702a64-600b-11eb-91ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7 — Франция, Италия, Германия, Канада, Великобритания и Япония) призвали Кремль освободить политика Алексея Навального.

Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального, — говорится в заявлении дипломатов.

Дипломаты выразили обеспокоенность задержанием тысяч мирных протестующих и журналистов в ходе акций в поддержку оппозиционера 23 января. Россию призвали выполнить свои международные и внутренние обязательства, выпустив активистов.

Насильственное подавление права граждан выражать своё мнение полицейскими силами неприемлемо, — подчеркнули министры.

Кроме того, они напомнили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор по делу «Ив Роше», по которому судят Навального, необоснованным и произвольным, передаёт РИА Новости.

Мы продолжим внимательно отслеживать, как Россия реагирует на международные призывы немедленно освободить господина Навального и протестующих и журналистов, которые были произвольно задержаны, а также следить за уголовным расследованием отравления господина Навального, — заключили главы МИД.

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах, писал NEWS.ru.