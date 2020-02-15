https://static.news.ru/photo/911ba0ec-4ffd-11ea-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на желание украинского президента провести выборы в Крыму. Владимир Зеленский, по его словам, является «удивительным человеком». Об этом он Соловьёв написал в своём Telegram-канале.

Как Зеленский собирается это сделать, он не уточнил? — поинтересовался ведущий.

Ранее украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине.

В России его желание назвали абсурдным. Как заявил сенатор Сергей Цеков, Зеленскому стоит принять, что полуостров в 2014 году окончательно вошёл в состав России. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, в свою очередь, отметил, что подобные высказывания Зеленского «вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти», писал NEWS.ru.