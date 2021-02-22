Сергея Миронова избрали главой партии «Справедливая Россия — За правду»

https://static.news.ru/photo/6ebf7a40-7514-11eb-bb2e-96000091f725_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергея Миронова избрали председателем партии «Справедливая Россия — За правду». Решение принято во время съезда СР 22 февраля 2021 года. Структура будет носить левопатриотический характер.

Руководителя сформированной организации избрали на срок 2,5 года. Кроме того, в ходе съезда назначили сопредседателей новой партии. Ими стали лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин, передаёт официальный YouTube-канал СР.

Миронов оказался единственным претендентом на пост лидера новой политической силы. Сопредседателями предложено сделать глав партий «За правду» и «Патриоты России» Захара Прилепина и Геннадия Семигина. Решение, вынесенное по итогам тайного голосования, объявят позже 22 февраля на объединительном съезде новой партии.

Съезд СР стартовал с приветствия президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия. Политик пожелал объединённой организации «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Президент отметил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».

Сергей Миронов в ходе мероприятия отметил, что в РФ необходимо поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей, стипендию — до 15 тысяч рублей, а пенсию до 30–35 тысяч. По мнению политика, реализовать его предложение можно будет после предстоящих выборов в Госдуму, когда в составе восьмого созыва нижней палаты появится больше левопатриотических сил.

Как писал NEWS.ru, «Патриоты России», которые станут частью партии «Справедливая Россия — За правду», на съезде 22 февраля объявили о своей ликвидации.