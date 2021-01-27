Сенатор назвал отказ Украины от российской вакцины детским комплексом

https://static.news.ru/photo/a4d88ee4-6094-11eb-99d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса выглядит как проявление детских комплексов. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так сенатор от Крыма прокомментировал информацию агентства Bloomberg, которое сообщило, что Украина остаётся самой большой из стран Европы, где до сих пор не началась вакцинация. Всё это — на фоне того, что Россия уже провела вакцинацию в Крыму, а в ближайшее время при поддержке Москвы она начнётся в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

Всё это показывает мощь Российской Федерации, которая заботится о своём населении, и полную безответственность киевских властей, которые оставили свой народ один на один с пандемией. С их стороны отказ от российской вакцины, которая уже показала свою эффективность, — безответственный поступок, продиктованный каким-то детским комплексом и абсолютно никчемными обидами, — цитирует Цекова РИА Новости.

По его словам, ситуация с вакциной показала, что для украинских властей важнее политика, чем здоровье своих граждан. Поэтому Киев продолжает руководствоваться антироссийскими взглядами, «отказываясь от спасательного круга», считает сенатор.

По данным крымских властей, по состоянию на 26 января в регионе было привито более 6,1 тысячи человек, из них второй компонент вакцины получили 257 жителей. В общей сложности в Крым поступило 8 тысяч доз «Спутника V», в скором времени ожидается ещё 7,2 тысячи доз. Записались на вакцинацию более 10 тысяч граждан.

Как писал NEWS.ru, проблема Украины, которая до сих пор не начала вакцинацию от коронавируса, заключается в том, что властям пока нечего дать обществу — заказанные у западных производителей дозы вакцины или ещё не утверждены, или не прибыли в страну. Такая ситуация опасна для президента Владимира Зеленского, она чревата для него геополитическими последствиями, полагают аналитики.