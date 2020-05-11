Россотрудничество сообщило о необоснованном нагнетании ситуации в Чехии

https://static.news.ru/photo/9c3b7fac-9381-11ea-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала фактор, который мешает конструктивному диалогу между Россией и Чехией. По её словам, это необоснованное нагнетание ситуации в европейской державе.

Эта ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. С сожалением констатируем дополнительное нагнетание в двусторонних российско-чешских отношениях, — цитирует Митрофанову ТАСС.

Она также добавила, что чешские власти выдвинули необоснованные обвинения в адрес представителя Россотрудничества в Праге. Митрофанова назвала такое действие провокацией.

Наш представитель в Чехии — молодой человек, владеет чешским языком, хорошо относится к этой стране и любит ее. Считаю, что это бездоказательная, беспочвенные провокация со стороны чешских властей в логике тех действий, которые они предпринимают в последнее время, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что ведомство совместно с американской интернет-компанией Google запустило проект, который посвящён поддержке пользователей в период пандемии коронавируса.