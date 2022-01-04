Рейтинг Байдена в декабре снизился до рекордно низких 44 %

Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь снизился до рекордно низкого показателя и составил 44%, свидетельствуют данные исследования, проведённого телеканалом CNBC. Согласно статистике телефонного опроса, прошедшего с 17 по 20 декабря с участием 1895 респондентов, 56% его участников не разделяют политику нового главы государства.

Журналисты опросили практически одинаковое количество сторонников демократов и республиканцев. Предыдущий антирекорд популярности президента был установлен в сентябре 2021 года, тогда несогласие со взглядами американского лидера выразили 54% участников беседы, поддержку оказали 46%.

В декабре самым спорным вопросом стала экономическая ситуация в стране (73% признали её удручающей), прежде всего их беспокоит инфляция. Кроме того, более половины опрошенных (55%) недовольны мерами Байдена против коронавируса. По их мнению, обстановка становится только хуже. При этом 38% опрошенных полагают, что вирус стремительно распространяется, при этом мутируя, что стало причиной ухудшения ситуации с COVID-19 в сравнении с предыдущим годом, а 32% и 30% соответственно считают, что ситуация улучшилась или осталась такой же, как год назад. На вопрос о том, «движется ли ситуация в США в правильном направлении», 70% опрошенных ответили отрицательно.

Ранее сообщалось о реакции президента США Джо Байдена на падение своего рейтинга. Он сказал, что во время предвыборной гонки он не руководствовался результатами соцопросов. При этом политик отметил, что всё может измениться по мере продвижения в конгрессе повестки его администрации, которая существенно повлияет на простых американцев.