Путин призвал сохранить «ядро в парламенте»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить «ядро» в Государственной думе, на которое можно опереться. Это необходимо, чтобы, к примеру, выстроить целостную поддержку семей с детьми. Об этом сообщил Пятый канал.

По словам главы государства, вопрос поддержки семей с детьми нужно будет обсуждать уже с новым составом Госдумы.

В том числе это нужно будет согласовать с будущим составом парламента. Обычно при решении социальных вопросов разногласий не бывает. Но нам нужно сохранить ядро в парламенте, на которое мы бы могли опираться, принимая решения подобного рода, — заявил президент.

Он добавил, что необходимо подготовить систему поддержки от рождения ребёнка до окончания школы. Для этого есть и возможности, и понимание методов. Также Путин отметил роль детских омбудсменов.

Ранее доктор исторических наук Валерий Соловей заявил, что в Госдуму по итогам сентябрьских выборов пройдёт группа депутатов, ориентированная лично на президента России Владимира Путина. По его мнению, они должны стать крупнейшим кланом в парламенте нового созыва, этот клан прямо или косвенно может быть связан с силовиками и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.