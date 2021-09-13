Политолог: в новой Госдуме будет до 50 человек «из пула Путина»

Доктор исторических наук Валерий Соловей заявил, что в Госдуму по итогам сентябрьских выборов пройдёт группа депутатов, ориентированная лично на президента России Владимира Путина. По его мнению, они должны стать крупнейшим кланом в парламенте нового созыва, этот клан прямо или косвенно может быть связан с силовиками и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым. Об этом он написал в своей колонке для URA.RU.

Зачем это нужно? Полагаю, таким образом глава государства, имея там свою особую команду, будет лучше контролировать Госдуму нового созыва. При этом подчеркну, что я говорю не о тех, кто раньше работал в правоохранительных органах, вооружённых силах, ФСБ и так далее, — написал Соловей.

По его мнению, эти люди могут быть напрямую не связаны с силовыми структурами, но они нужны в Госдуме, чтобы выполнять решения силового блока.

При этом политолог назвал конспирологией информацию о том, что во власти идёт внутривидовая политическая борьба. Он добавил, что уже давно выбрана элитная группа, которая получит большинство в Госдуме.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предположения о снижении активности избирательной кампании в Госдуму и пониженном интересе граждан к ней. На соответствующий вопрос он ответил, что процесс идёт в соответствии с законодательством.