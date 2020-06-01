Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию аппаратов ИВЛ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Стороны обсудили меры, принимаемые странами для борьбы с коронавирусом.
В частности, Владимир Путин выразил признательность президенту США в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе Кремля.
Как писал NEWS.ru, по данным на 1 июня, в России выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли. Всего в мире заболели 6,2 млн человек, исцелились 2,8 млн, скончались 375 664 пациента.
Добавьте наши новости в избранные источники