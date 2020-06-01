Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию аппаратов ИВЛ

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США на фоне происходящего внутри страны не имеют моральных оснований называть себя ориентиром в вопросе о правах человека. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

С конца мая — начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Всё, на сегодняшний момент этого права у...