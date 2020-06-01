Политика

Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию аппаратов ИВЛ

19:02, 01 июня 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Стороны обсудили меры, принимаемые странами для борьбы с коронавирусом.

В частности, Владимир Путин выразил признательность президенту США в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как писал NEWS.ru, по данным на 1 июня, в России выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли. Всего в мире заболели 6,2 млн человек, исцелились 2,8 млн, скончались 375 664 пациента.

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