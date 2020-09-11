Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в РФ

https://static.news.ru/photo/c4185924-f42e-11ea-afd8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ подготовку переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Его визит запланирован на 14 сентября 2020 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча политиков состоится в Сочи.

Накануне Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией. По его словам, объединение в том виде, в каком оно прописано в союзном договоре, невозможно.

Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

В ходе мероприятия Путин также поставил задачу защитить граждан и территории России от рисков техногенного характера. Он добавил, что необходимо изучить нормативную базу для минимизации рисков техногенных чрезвычайных происшествий.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что глава РФ Владимир Путин поддерживает своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, но не слишком активно. По её мнению, руководитель РФ занял выжидательную позицию. Она также попросила РФ и другие государства уважать суверенитет Минска, так как всё происходящее в Белоруссии не касается соседей. По её словам, демонстрации в стране носят мирный характер и причин для ввода войск нет.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о развитии экономики страны. По его словам, она будет двигаться по избранному ранее пути.