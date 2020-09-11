Тихановская: Путин не слишком сильно поддерживает Лукашенко

https://static.news.ru/photo/366fadfa-f41c-11ea-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что глава РФ Владимир Путин поддерживает своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, но не слишком активно. По её мнению, руководитель РФ занял выжидательную позицию.

Они (Путин и Лукашенко. — NEWS.ru) планируют встречу, и Лукашенко говорил, что в случае необходимости попросит Россию о военной помощи. Я вижу, что Путин его поддерживает, но не очень активно, — цитирует Тихановскую польская газета Rzeczpospolita.

Она также попросила РФ и другие государства уважать суверенитет Минска, так как всё происходящее в Белоруссии не касается соседей. По её словам, демонстрации в стране носят мирный характер и причин для ввода войск нет.

Я бы не хотела, чтобы Россия вмешивалась в наши внутренние дела, — резюмировала Тихановская.

Она добавила, что поддержит введение другими странами санкций в отношении белорусских властей. При этом она отметила, что оппозиция не может настаивать на этом. Об этом она рассказала на брифинге после встречи с главой крупнейшей в Польше оппозиционной партии Борисом Будкой.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что визит лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков. Встреча состоится в Москве. Он подчеркнул, что подписывать какие-либо документы политики не собираются.