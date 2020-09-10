Тихановская приветствует санкции в отношении властей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7b26af0c-f39f-11ea-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tikhanovskaia.svetlana

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завила, что поддержит введение другими странами санкций в отношении белорусских властей. При этом она отметила, что оппозиция не может настаивать на этом.

Об этом она рассказала на брифинге после встречи с главой крупнейшей в Польше оппозиционной партии Борисом Будкой, передаёт ТАСС.

Мы приветствуем санкции, но это прерогатива каждой страны — вводить их или нет. Мы не можем на этом настаивать, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, сейм Литвы принял резолюцию, в которой Тихановская признана избранной главой государства. Парламентарии отметили, что все последующие действия президента Александра Лукашенко являются аннексией страны.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии.