Литовский парламент признал Тихановскую президентом Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f1072e86-f395-11ea-b28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tikhanovskaia.svetlana

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская признана избранной главой государства. Парламентарии отметили, что все последующие действия президента Александра Лукашенко являются аннексией страны.

Подписание Лукашенко новых договоров с Россией также признаётся ограничением суверенитета белорусского народа, передаёт РИА Новости.

Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по её инициативе представительный орган народа — Координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента, — говорится в документе.

Также члены парламента Литвы требуют от России отказаться от вмешательства во внутреннюю и внешнюю политики Белоруссии, а также прекратить поддержку нелегитимного лидера страны и попытки заключить новые трансграничные соглашения.

Авторы документа хотят ввести санкции против РФ и Лукашенко при попытках ограничить суверенитет республики. Также они призывают поддержать Тихановскую и Координационный совет оппозиции Белоруссии в стремлении к новым демократическим и прозрачным парламентским и президентским выборам.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии.