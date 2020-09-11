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Путин потребовал защитить россиян от техногенных рисков

14:26, 11 сентября 2020
Фото: mchs.gov.ru

Владимир Путин поставил задачу защитить граждан и территории России от рисков техногенного характера. Он добавил, что необходимо изучить нормативную базу для минимизации рисков техногенных чрезвычайных происшествий.

11 сентября политик проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие проходит в его резиденции в Ново-Огарёво, пишет ТАСС.

Накануне, 10 сентября, российский президент провёл совещание с членами кабмина, посвящённое проблемам экономики в условиях пандемии коронавируса. Путин в ходе общения с министрами отметил, что РФ, как и вся планета, столкнулась с объективными проблемами, когда из-за распространения инфекции пришлось останавливать целые отрасли экономики. При этом глубина экономического спада в России оказалась не такой значительной, как в США или еврозоне, отметил глава государства.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать каких-либо выводов из того, что глава государства Владимир Путин не провёл встречу с врио руководителя Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном перед стартом единого дня голосования. По его словам, это связано исключительно с рабочим графиком политика.

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