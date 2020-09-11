Лукашенко рассказал о развитии белорусской экономики

https://static.news.ru/photo/96b337f6-f42e-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о развитии экономики страны. По его словам, она будет двигаться по избранному ранее пути.

Он отметил, что при действующей власти будут проводиться реформы в рамках пути, по которому страна шла четверть века, передаёт РИА Новости.

Все альтернативщики совсем недавно кричали — реформы, реформы... Правда, один политолог написал: все кричат про реформы, а какие реформы? Никто не может написать, какие, — сказал он.

Он напомнил, что ещё четверть века назад предлагал ничего не ломать, так как страна «стоит на плечах гигантов» и необходимо развивать имеющиеся ресурсы: сельское хозяйство, БелАЗ, МАЗ.

Лукашенко отметил, что помнит о ситуации в стране после распада СССР.

Поэтому я философски смотрю на сегодняшние события, видя изнутри то, что происходит. Нет никакой катастрофы <...>. Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития — в сельском хозяйстве, в машиностроении. Давайте здесь будем развиваться, — подчеркнул он.

Политик заявил, что негативно относится к «крикунам», которые говорят о приватизации крупных предприятий страны.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Накануне Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией. По его словам, объединение в том виде, в каком оно прописано в союзном договоре, невозможно, писал NEWS.ru.