Путин обсудил с Совбезом борьбу с коронавирусом и экономическую ситуацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай готов вместе с Россией отстаивать историческую правду об итогах Второй мировой войны. Страна будет помогать защищать справедливость в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В этом он в ходе телефонного разговора заверил своего коллегу — президента Российской Федерации Владимира Путина. Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности...