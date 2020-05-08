Политика

Путин обсудил с Совбезом борьбу с коронавирусом и экономическую ситуацию

17:39, 08 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход борьбы с коронавирусом, а также свои контакты в последние дни с зарубежными лидерами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Обсуждались текущие вопросы социально-экономической ситуации в стране. Поднималась тема борьбы с коронавирусом, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 7 мая провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил о готовности США предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.

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