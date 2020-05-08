Путин обсудил с Совбезом борьбу с коронавирусом и экономическую ситуацию

https://static.news.ru/photo/117312a8-913e-11ea-aea9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход борьбы с коронавирусом, а также свои контакты в последние дни с зарубежными лидерами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обсуждались текущие вопросы социально-экономической ситуации в стране. Поднималась тема борьбы с коронавирусом, — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 7 мая провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил о готовности США предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом.