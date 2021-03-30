Путин назвал условие восстановления связи России с ЕС

Россия готова восстанавливать связи с Европейским союзом, но лишь в том случае, если будет проявлена встречная заинтересованность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора в формате видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В пресс-службе Кремля
С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность, — говорится в сообщении Кремля.
Также в ходе беседы главы трёх государств обсудили положение дел на Украине, перспективы регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в Евросоюзе, а также Путин дал коллегам разъяснения по делу Навального. Об этом писал NEWS.ru.