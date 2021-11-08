«Это только начало»: Пушков о ситуации с мигрантами на границах ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, складывающуюся с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии. 8 ноября многочисленная группа беженцев, пытаясь прорваться в Евросоюз, штурмует пограничный патруль. Польша и Литва стягивают к границе войска, силовики применяют перцовый спрей.

Противостояние на польской границе. Великое переселение народов. И это — только начало. Меркель обещала, что либеральная Германия, озабоченная правами человека, справится. Но справится ли? — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Германия выразила обеспокоенность ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе и высказалась за единый ответ Евросоюза на неё. В МИД ФРГ рассматривают как продление санкций, так и помощь странам в защите внешних границ. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны Андреа Зассе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе.

Из-за обострения ситуации созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака.

Представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заверила, что ни один из беженцев не попал на территорию страны, а те, кому удастся прорваться в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.